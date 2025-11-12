Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Bahçeli'den uçak kazasıyla ilgili uyarı: Resmi açıklama olmadan her iddia temelsiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gürcistan hava sahasında düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kazanın bütün yönleriyle inceleneceğini ve her ihtimalin titizlikle araştırılacağını dile getiren Bahçeli, resmi makamlarca açıklama yapılmadan ortaya atılan iddialara karşı sert bir uyarıda bulundu.

Haber Giriş : 12 Kasım 2025 12:38, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 13:12
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gürcistan hava sahasında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında, kazanın millete büyük bir acı yaşattığını kaydederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır." dedi.

Elim ve feci olayın bütün yönleriyle inceleneceğini ve her ihtimalin titizlikle araştırılacağını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur."

"Her iddia, spekülasyon hükümsüz ve temelsiz kalacaktır"

Devlet Bahçeli, resmi açıklama yapılmadan ortaya atılan iddialara karşı uyarıda bulunarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır. Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir."

Açıklamasının sonunda şehitlere rahmet dileyen Bahçeli, "Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

