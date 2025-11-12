Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yatay seyredecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan Eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek, eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu belirterek, üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının %1,3 ile yatay seyretmesini beklediklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 12:53, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 13:30
Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yatay seyredecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini beklediklerini bildirerek, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, "Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Doğrudan yatırımlar son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı"

Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın 9 ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar oldu. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla, sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız."

