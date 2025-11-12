Akdeniz'de peş peşe depremler: 10 dakika içinde üç sarsıntı!
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de kısa süre aralıklarla peş peşe üç deprem kaydedildi. İlk deprem saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya ve Adana'da da hissedildi. Ardından aynı bölgede saat 12.36'da 3,5 ve saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 13:27, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 13:27
Akdeniz'de peş peşe üç deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 12.31'de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.
Sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.
Bu depremin ardından saat 12.36'da ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklanırken, aynı bölgede saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi.
Sosyal medyada birçok kullanıcı, depremi hissettiğine ilişkin paylaşım yaptı.
Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.