Ceyhun Bayramov'dan Oktay'a başsağlığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'a Azerbaycan - Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit düşen askerler için başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul'da Yüz Yüze Görüşme

Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen ikili görüşmede Fuat Oktay'a Azerbaycan Devleti olarak duydukları büyük üzüntüyü şahsen ifade etti.

Görüşme sırasında yaşanan elim olaya ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, Bakan Bayramov başsağlığı dileklerini iletti. Görüşmenin sonunda Bayramov ve Oktay, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını bir kez daha vurguladı.

Meclis'ten Mektuplu Taziye

Azerbaycan'dan ikinci bir taziye mesajı da Milli Meclisi kanadından geldi. Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolararası İlişkiler Başkanı Samed Seyidov, Fuat Oktay'a hitaben derin üzüntülerini ifade eden bir mektup yolladı.

Başkan Seyidov mektubunda, bu zor günlerde "kardeş Türkiye'nin yanındayız" mesajını iletti. Şehitlerin hatırasını daima hürmetle yad edeceklerini belirten Seyidov, TBMM ve tüm Türk halkına içten başsağlığı dileklerinde bulundu.

Fuat Oktay'dan Taziye Mesajı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken düşen C130 kargo uçağında yer alan 20 askerimiz şehit düştü Gürcistan'dan gelen acı haberin ardından TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay bir taziye mesajı yayımladı.

Oktay, mesajında: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan Hava Kuvvetlerimize ait C130 tipi askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun... ifadelerini kullandı.