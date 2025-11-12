Şehitler nedeniyle Bolu'da tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine 20 asker şehit oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde 3 gün boyunca tüm eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı. Özcan'ın talimatıyla Bolu Belediyesi ana bina ve belediyeye ait diğer binaların önündeki direklerde yer alan Türk bayrakları yarıya indirildi.

"Bolu'da 3 gün süreyle milli yas ilan ediyoruz"

Başkan Özcan, yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, dün öğle saatlerinde Azerbaycan'dan askerlerimizi götüren kargo uçağı şüpheli bir şekilde Gürcistan'da düştü. Maalesef 20 ocağa ateş düştü, 20 şehidimiz var. Şehitlerimizden Nihat İlgen de Bolulu bir kardeşimiz. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı olarak hükümeti beklemeksizin, Bolu'da 3 gün süreyle milli yas ilan ediyoruz ve Türk bayraklarını yarıya indiriyoruz" ifadelerini kullandı.