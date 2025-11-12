Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı kazasına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Erdoğan, uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve incelemelerin başlatıldığını, şehitlerden 19'unun naaşına ulaşıldığını ve son naaşı arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
"(Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı) Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır"
"(Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı) Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor"
"Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz"
"(Gürcistan'daki uçak kazası) Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler"
"(Gürcistan'daki uçak kazası) Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını, kirli siyaset uğruna alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum"