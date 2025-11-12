Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlama sonucu 10 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net