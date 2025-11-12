Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fındık Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücülerden Hasan K. ile araçlarda bulunan Fındık K. (91), Nergis K. (77), Çağrı K. (9) ve Kamile K. (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

