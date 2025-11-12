Ankara'da gelini tarafından darbedilen yaşlı kadın, yaşamını yitirdi

18 Ekim akşamı, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S. (86)'yi darbetti.

YOĞUN BAKIMDA KURTARILAMADI

Saldırı sonucu ağır yaralanan Nadiye S., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde iki haftalık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

"EŞİM BENİ VE ANNEMİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU"

Olayın ardından gelin A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan koca F.S., eşinin kendisini ve annesini sürekli darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Şüpheli A.S. ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



