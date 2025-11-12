Karabük'te beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'te beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 17:24, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 17:20
Karabük-Eskipazar kara yolu, Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde, M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı beton mikseri ile T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobil çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü T.B. ile araçta yolcu olarak bulunan V.B., İ.A., Y.G. ve 10 yaşındaki O.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.