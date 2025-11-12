Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi

Akdeniz bölgesi, bugün peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. Son olarak saat 17.23'te 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 18,84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Gün içinde 5 ayrı deprem kaydedildi

AFAD verilerine göre, gün içinde 5 ayrı deprem kaydedildi. İlk sarsıntı saat 12.31'de, 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremden sadece 5 dakika sonra Güney Kıbrıs açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 12.41'de 4,8, 12.59'da ise 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha kayıtlara geçti. Günün son ve en şiddetli depremi ise 17.23'te, 5,4 büyüklüğünde gerçekleşti.