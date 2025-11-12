Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gazze Konferansı'na katkı sunacaklarını belirterek, "Uluslararası toplum 'Gazze, Filistin'in bir parçasıdır' bunu aklında tutmalıdır" diye konuştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 19:31, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 19:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ile Mısır ilişkilerinde önemli aşama kaydettik. Mısır ile askeri alanlarda da iş birliğimiz artmakta. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz.
Gazze'nin yönetimi için yasal ve siyasi çerçeve belirlenmelidir. Bugün Gazze'ye ulaştırılacak bir yardım gemimiz Mersin'den El Ariş Limanı'na hareket etti. Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gazze Konferansı'na katkımızı sunacağız. Uluslararası toplum "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır" onu aklında tutmalıdır."