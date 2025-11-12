Denizli'de kamyonet evin bahçesine uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
Buldan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bir evin bahçesine düştüğü kazada Tahir Aslan hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş : 12 Kasım 2025 20:45
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine düştü. Kazada sürücü yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ, BAHÇEYE DÜŞTÜ

Kaza, saat 17.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde meydana geldi.

Sıva ustası Tahir Aslan'ın (44) kullandığı 20 L 6668 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü Tahir Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan ve kendisi gibi sıva ustası olan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


