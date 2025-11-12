Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 20:53, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 20:56
İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.
Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförü Mustafa Şahin'i arama çalışmalarına başlandı.
Ekiplerin çalışması sonucunda, Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.