Hatay'da başıboş sokak köpeğine çarpan motorcu metrelerce sürüklendi

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net