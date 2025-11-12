Marmaris açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 12 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde 8'i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
YUNANİSTAN, 8'İ ÇOCUK 12 GÖÇMENİ ÖLÜME TERK ETTİ
Can salı, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilmişti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle, 12 düzensiz göçmen (aralarında 8 çocuk de bulunuyor) kurtarıldı.
Olayın ardından yapılan operasyonla, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak yetkililere teslim edildi.