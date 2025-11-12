Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
Adli Olaylar

Çankırı'da genç kadın, halı sıkma makinesine kapılarak can verdi

Şabanözü ilçesinde, çalıştığı halı yıkama dükkanında halı sıkma makinesine kapılan genç kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 22:42, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 22:33
Çankırı'da genç kadın, halı sıkma makinesine kapılarak can verdi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Yeni Mahalle'sinde meydana gelen iş kazasında, 25 yaşındaki Sümeyye O., çalıştığı halı yıkama dükkanında halı sıkma makinesine kapıldı.

MAKİNEDE SIKIŞARAK CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sümeyye O.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


