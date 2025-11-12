Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

KAPGEM'den Sahte Habere Karşı 7 Politika Önerisi

KAPGEM'in hazırladığı raporda, medya okuryazarlığı ve doğrulama platformları gibi yedi politika önerisiyle Türkiye'de dezenformasyonla mücadele hedefleniyor.

Haber Giriş : 12 Kasım 2025 23:31, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 23:35
KAPGEM'den Sahte Habere Karşı 7 Politika Önerisi

Karabük Üniversitesi KAPGEM tarafından hazırlanan raporda, dezenformasyonla mücadele için yedi somut politika önerisi sunulmuştur. Raporun tanıtım toplantısı, Safranbolu Kampüsü'nde yer alan tarihi Taş Bina'da gerçekleştirilmiş ve çok sayıda akademisyen, yönetici ve davetli katılım göstermiştir. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, dezenformasyonun toplumsal güveni ve milli birliği tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu vurgulamıştır. Türkiye'nin sahte haberlere en çok maruz kalan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilerek, bu konuda alınacak önlemlerin önemi üzerinde durulmuştur.

Dezenformasyonun Toplumsal Etkileri

Kırışık, sahte haberlerin toplumda korku, panik, öfke ve güvensizlik duygularını tetiklediğini belirtmiştir. Ayrıca, sahte haberlerin sosyal medyada doğrulara göre %70 oranında daha fazla yayıldığı ifade edilmiştir. Dijital çağda dezenformasyonun psikolojik harp taktikleriyle yürütülen bir süreç haline geldiği vurgulanmıştır.

Dezenformasyonla Mücadelede Üç Temel Başlık

Kırışık, dezenformasyonla mücadelenin üç temel başlıkta yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir:

  • İnfialin önüne geçmek
  • Yetkililerden açıklama almak
  • Stabilite kazanan dezenformasyonla mücadele etmek

Yedi Somut Politika Önerisi

  • Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Gençlere medya okuryazarlığı eğitimi verilmesi gerekmektedir.
  • Dezenformasyon Yasasının Netleştirilmesi: Mevcut düzenlemenin daha açık ve kapsayıcı hale getirilmesi önerilmektedir.
  • Kurumların Kendi Doğrulama Platformlarını Kurması: Kurumların yanlış bilgileri doğrudan yanıtlayabileceği platformlar oluşturulmalıdır.
  • Anonim ve Bot Hesaplara Yönelik Yaptırımlar: Sosyal medya şirketleriyle uluslararası iş birliği yapılmalıdır.
  • Medya Sektörü Yöneticilerinin İletişim Fakültesi Mezunu Olması: Yöneticilerin iletişim eğitimi almış olması önemlidir.
  • Türkiye Medya Kurumu'nun Kurulması: Basın mensuplarının haklarının korunacağı bir meslek kuruluşu oluşturulmalıdır.
  • Dezenformasyon Bültenlerinin Yayımlanması: Televizyon, radyo ve gazetelerde düzenli bültenler yayımlanmalıdır.

Bilgi Güvenliğinden Toplumsal Güvene Uzanan Mücadele

Raporun sonuç kısmında, dezenformasyonla mücadelenin yalnızca teknik bir iletişim sorunu olmadığı, toplumsal güveni ve demokratik istikrarı doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu vurgulanmıştır. "Demokratik toplumların ayakta kalabilmesi için doğru ve tam bilgilenme temel bir zorunluluktur." ifadesiyle, dezenformasyonla mücadelenin toplumsal kutuplaşmayı azaltacak ve kamuya güveni yeniden inşa edecek politikalarla desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

KAPGEM'in Katkıları

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık editörlüğünde hazırlanan bu rapor, KAPGEM'in beşinci politika raporu olmuştur. Raporun, Türkiye'de medya politikalarının geliştirilmesine, kamu kurumlarının stratejik iletişim kapasitesinin artırılmasına ve toplumun doğru bilgiye erişim hakkının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.


