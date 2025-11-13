Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 00:14, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 00:16
YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 10566

Ekli "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Kasım 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Norm kadro standartları cetvelinde başkan yardımcısı bulunmayan ilçe belediyeleri ile belde belediyelerinde disiplin kurulu, belediye encümeni ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

