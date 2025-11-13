Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak

UÇAĞIN PARÇALARI KAYSERİ'YE GETİRİLECEK



Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması, Türkiye'yi yasa boğdu. Facianın ardından başlatılan çok yönlü soruşturma, Türkiye ve Gürcistan makamlarının koordinasyonunda uluslararası bir ekip tarafından yürütülüyor. Enkaz bölgesinde geniş bir alanda arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemeleri devam ediyor.

Türkiye'ye gelmek üzere önceki gün Azerbaycan'ın Gence kentinden 13.20'de havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 tipi askeri kargo uçağı, kalkıştan yaklaşık 27 dakika sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesine düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin şehit olduğunu duyurdu.

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından harekete geçen ekipler, 17.00 sıralarında enkaza ulaştı. Enkazın bulunmasının ardından çalışmalar gece saatlerinde de devam etti. Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmalar gece boyu devam etti. Gece saatlerinde, enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı. Çalışmalar, sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanlarla yoğunlaştırıldı.

Türkiye'den bölgeye intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibi, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri (TSK) Denetleme Başkanı Korgeneral Yaşar Kadıoğlu'nun başkanlık ettiği ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

TSK unsurlarıyla birlikte Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (DAK) ekipleri de kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekipler, enkaz alanında teknik analizlerini sürdürürken çalışmalar sonucu uçağın kara kutusu tespit edilerek incelemeye alındı. Kara kutudan elde edilecek tüm veriler hem Gürcistan'daki hem de Türkiye'de yürütülen soruşturma dosyalarına dahil edilecek. Kara kutudan elde edilecek ses kayıtları, uçuş verileri ve irtibat kayıtları kazanın kesin nedeninin belirlenmesinde kritik öneme sahip olacak. Uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması olan kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

"İHMAL YA DA KUSUR VAR MI?" ARAŞTIRILACAK



Adli kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma hem teknik hem adli açıdan iki yönlü ilerleyecek. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün, Gürcistan makamlarıyla koordineli biçimde hareket edecek. Teknik inceleme, uçağın bakım geçmişi, uçuş planı ve meteorolojik koşulları kapsarken, adli süreçte olası ihmal ya da kusurların belirlenmesi için ilgili personelin ifadeleri alınacak. Öte yandan Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da uçağın Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

GÜRCÜ BAKANLAR OLAY YERİNDE



Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, bölgede arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve hayatını kaybeden askerler için taziye dileğinde bulunduğunu belirten Geladze, Türkiye ile yakın işbirliğinde olduklarını vurgulayarak "Uluslararası soruşturma ekibi oluşturduk. Ekipte Türkiye'den yetkililer de yer alıyor. Onlar tüm gece boyunca olay yerinde çalıştı ve soruşturma sürecine aktif katıldı" dedi. Kaza nedenine ilişkin değerlendirmede bulunmak için henüz erken olduğunu söyleyen Geladze, "Uçağın parçaları geniş alana yayılmış durumda. Bu nedenle Gürcistan Silahlı Kuvvetleri de çalışmalara destek veriyor, çünkü insan gücü bu süreçte çok önemli" şeklinde konuştu. Geladze ayrıca Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani'nin de bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiğini aktardı.

Uçağın görev rotası belli oldu



Azerbaycan'ın Gence kentinden kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının uçuş rotası ve görevi netleşti. Uçağın, 8 Kasım'da düzenlenen Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına katılan TSK'ya bağlı F-16 savaş uçaklarına bakım ve onarım desteği sağlamak üzere görevlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda son günlerde Türkiye ile Azerbaycan arasında yoğun bir askeri uçuş trafiği yaşandı. Uçuşların tamamı Gürcistan hava sahası üzerinden gerçekleştirildi. 8 Kasım 2025'te Sivas'tan Gence'ye giden uçak, daha sonra İstanbul ve Kayseri'ye uçtu. 10 Kasım'da Kayseri'den yeniden Gence'ye giden uçak, aynı gün geri döndü. 11 Kasım sabahı bir kez daha Kayseri'den Gence'ye havalanan uçak, Türkiye'ye dönüş yolunda kaza geçirdi. Kazada şehit olan askerlerin bir bölümünün Merzifon'daki Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu, aralarında uçak bakım teknisyenleri ve görevli mürettebatın da bulunduğu belirtildi. Şehit ekip, Azerbaycan'daki kutlamalarda görev aldıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nakliye filosunu yenileme kapsamında geçtiğimiz aylarda İngiltere ile 12 adet C-130J tipi askeri nakliye uçağının tedariki için anlaşma imzaladığı biliniyor.



Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajı yağdı



Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olmasının ardından, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları yağdı. Yabancı ülke büyükelçilikleri ve uluslararası kuruluşlar, sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarla Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.



İlk taziye mesajlarından biri Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, kardeş Türkiye'de yaşanan kazanın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şehit askerler için başsağlığı diledi. Çin Büyükelçiliği ise "Türk milletine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu. İrlanda, Norveç, Kanada, Danimarka ve Avustralya da yayınladıkları mesajlarda, kazadan duydukları üzüntüyü ifade ederek Türkiye'ye dayanışma mesajı gönderdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti. ABD, Japonya, Fransa, Rusya, Hollanda, Yunanistan, Almanya, Ukrayna, Avrupa Birliği (AB), Polonya, Kosova, Bosna Hersek, Pakistan, İran, Umman ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da mesajlarında Türkiye'nin acısını paylaştıklarını bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, kazayı "büyük bir üzüntüyle" karşıladıklarını belirterek, "Fransa bu trajik olay karşısında Türkiye ile dayanışma içinde" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı ise Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dileyerek, şehitlerin ailelerine sabır ve metanet temennisinde bulundu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), "Gürcistan'da askeri uçağın elim şekilde düşmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne başsağlığı diliyoruz. Dualarımız, hayatını kaybedenlerin aileleriyle." paylaşımında bulundu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Oğuzhan Ürüşan / Canberk Doğan