Bakan Işıkhan'dan BAĞ-KUR açıklaması: 'Sözümüzü tutacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

BAĞ-KUR prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin soruyu cevaplayan Işıkhan, "BAĞ-KUR'la ilgili sorular da geldi 7.200 gün sayısının eşitlenmesi noktasında verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği sözler yerine getirilecektir. Tabii ki bu, bizim daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM AZALIYOR



Bakan Işıkhan, kayıt dışı istihdamda ciddi bir azalma eğilimi olduğunu söyledi. Işıkhan, "2002 yılında yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı, 2019 yılında yüzde 34,52'ye, 2025'in ikinci çeyreğinde ise yüzde 25,9'a indi" ifadelerini kullandı.