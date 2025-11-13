Maden izinlerinde yeni dönem: Maden İzinleri Kurulu kuruldu
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Maden İzinleri Kurulu'nun çalışma usul ve esasları belirlendi. Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında Çevre, Enerji, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile ilgili diğer Bakanlardan oluşacak. Kurul, mevcut idareler tarafından izin verilmeyen IV. Grup ile stratejik veya kritik madenlere ilişkin başvurularda, sahanın potansiyeli ve ekonomiye katkısı gibi hususları dikkate alarak üstün kamu yararı çerçevesinde nihai kararı verecek. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alacak.
Buna göre, Kurul, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile izinler hakkında karar vermeye yetkili bakanlıkların veya idarelerin bağlı, ilgili, ilişkili bulunduğu bakanlıkların bakanlarından oluşacak.
İlgili idare tarafından 3213 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin üçüncü veya dördüncü fıkrası gereğince IV. Grup ile stratejik veya kritik madenlere izin verilmeyen hallerde, sahanın rezerv potansiyeli, yeri, cinsi ve ekonomiye katkısı gibi hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak başvuru üzerine Kurul, üstün kamu yararı çerçevesinde izin hakkında nihai kararı verecek.
Ayrıca Kurulun toplantı gündemi, Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Kurul başkanının onayı ile kesinleşecek.
Kurul, oy çokluğu ile karar alacak.