Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,51 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 09:52, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 09:55
Dün 65,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,53 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 düşerek 62,51 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel piyasada arzın toparlandığına ve talep görünümünün zayıfladığına yönelik algının güçlenmesiyle düşüşünü sürdürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, grubun günlük ham petrol üretiminin ekimde bir önceki aya göre 33 bin varil artarak 28 milyon 460 bin varile yükseldiği bildirildi.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile, gelecek yıl ise 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşacağı öngörülüyor. Piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol piyasası raporu takip edilecek.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'den gelen zayıf talep sinyalleri de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil arttığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, artışın 1 milyon 700 bin varil olacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Bunun yanı sıra EIA'nın yayımladığı "Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu", ABD'de ham petrol üretiminin artacağına işaret ederek fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Yayımlanan veriler, küresel piyasalarda arz tarafındaki toparlanmanın sürdüğüne, talep tarafında ise zayıflığın belirginleştiğine işaret ederek petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

