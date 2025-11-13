Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Tanılama süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Kılavuza göre, sınıf öğretmenleri tarafından gözlem formları doldurularak başlayacak aday gösterme sürecinde, her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Öğrenci aday gösterme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

İl tanılama komisyonlarınca 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanları, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik, özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda yer alan gözlem formları doldurularak başlayacak aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kılavuz için tıklayınız;

