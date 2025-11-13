Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 konut satış istatistiklerini yayımladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 olarak gerçekleşti. Ancak Ocak-Ekim döneminde toplam satışlar, geçen yıla göre yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33 oldu. Ekim ayında en çok konutun satıldığı il, 26 bin 305 satışla İstanbul olurken, bu ili Ankara ve İzmir takip etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 10:27, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 10:29
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.
Satışlar ekimde geriledi
Buna göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306'ya geriledi.
En çok konut satılan iller
İstanbul, 26 bin 305 ile ekimde en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 14 bin 681 konut satışıyla Ankara, 8 bin 678 ile İzmir takip etti.
En az konut satılan iller
Konut satış sayısının en az olduğu iller 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak sıralandı.
Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.