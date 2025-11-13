Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlanıyor.

Bu kapsamda, "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla 15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'da tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 350 bininci konutun anahtarı hak sahibine teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile deprem bölgesinde devam eden çalışmalar, örnek şehirlerin kurulmasıyla tamamlanma aşamasına geliyor.

- Deprem bölgesinde 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edilecek

Bölgede saatte 23, günde 550 konut üretimi tüm hızıyla devam ederken, çalışmalarda son viraja girildi.

15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'da düzenlenecek törende, Malatya'da 21 bin 760, Hatay'da 11 bin 320, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834, Şanlıurfa'da 644, Adıyaman'da 376, Elazığ'da 354, Osmaniye'de 214, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Bingöl'de 62, Diyarbakır'da 50, Kayseri'de 15, Adana'da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölümün daha hak sahibi vatandaşlara anahtarları teslim edilecek.

En yüksek teslimat 21 bin 760 ile Malatya'da gerçekleşirken, Hatay'da ise bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 100 bine yaklaşacak.

- Teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 350 bin 178'e yükselecek

Yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

- Adıyaman'da teslim edilen bağımsız bölüm 38 bin 533'e yükselecek

Törene ev sahipliği yapacak olan Adıyaman, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden birini oluşturuyor.

Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 38 bin 533'e yükselecek. Yıl sonuna kadar kentte 30 bin 835'i konut, 2 bin 580'i iş yeri ve 10 bin 158'i köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımı tamamlanmış olacak.

Adıyaman merkezde yer alan 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126'sı konut, 1213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümün inşası Emlak Konut GYO tarafından devam ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor.

TOKİ de Adıyaman merkezde bulunan Mara ve Musalla Mahallesi'nde yaklaşık 195 bin metrekare alanda 1179 konut ve 134 iş yerinin inşasını tamamladı. Bugüne kadar 419 konut hak sahiplerine teslim edildi, 760 konut ve 134 iş yerinin de yıl sonuna kadar teslimi planlanıyor.

Öte yandan 10 bin mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin inşası Emlak Konut tarafından devam ediyor.

Karadağ olarak anılan bölgede kayalık zeminde kurulan şantiyede, inşaatların büyük bölümünü tamamladı. Bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

- Bakan Kurum'dan törene ilişkin paylaşım

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, NSosyal hesabından törene ilişkin tanıtım filmini paylaşarak, "350 bin gurur, 350 bin umut. Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.