İstanbul trafiğinde yeni düzenleme: 14 bin 655 trafik levhası sökülecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve hız limitlerinin revize edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Karar kapsamında, Avrupa Yakası'nda 57 ve Anadolu Yakası'nda 27 olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Çalışma sonucunda toplam 14 bin 655 trafik levhasının sökümüne karar verilirken, saha çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında yapıldı. Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif sunuldu. Toplantıda, İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin revize edilmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.

'14 BİN 655 LEVHANIN DA SÖKÜMÜ KARARA BAĞLANDI'

Toplantıda konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" dedi.

Toplantıda konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma, 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde özetle ara yollardaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek, yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlandırılması talebi üzerine başlatıldı. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında 1168 noktada tespit yapıldı. Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" dedi.

LEVHALARIN HIZ LİMİTİ GÜNCELLENDİ

D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı- Beylikdüzü (TÜYAP), D-100 Büyükçekmece Beylikdüzü (TÜYAP) - Altunizade Köprülü Kavşağı, D-100 Harem-Tuzla ,D-100 Kartal- Samandıra'da, tünellerde de Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Avrasya tüneli, Tantavi Tüneli, Vecdi Diker Tüneli, Halit Ulukurt Tüneli'nde hız sınırları yeniden belirlendi.

