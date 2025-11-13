O bölge için kuvvetli yağış uyarısı: Yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Cuma) Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden sonra bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Uyarının 14 Kasım Cuma günü saat 00.00'da başlayıp, 15 Kasım Cumartesi sabah 08.00'e kadar geçerli olacağı belirtildi.