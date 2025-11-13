Kocaeli'de evde çıkan yangında 11 aylık bebek öldü

Dumandan etkilenen Efe A. (4) ile Yağmur A. (2) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emek Mahallesi 17/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

