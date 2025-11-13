Dışişleri istedi UKOME'de karara bağlandı: Konsolosluk önündeki park yeri ücretli olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Beşiktaş'taki Slovakya Başkonsolosluğunun önündeki park yerinin mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde ücretli olması kabul edildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, minibüs, taksi ve servis gibi toplu ulaşım aracının taşımacılık dışında gayri yasal gasp, hırsızlık, kaçakçılık, organize suç faaliyetleri ve benzeri suçlarda kullanılmasının tespit edilmesinden dolayı 11 şoförün "Toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi. Şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da geri alındı.

Toplantıda, 2 bin 452 plakaya "emniyet kemeri", "belirtilen yere gelinmemesi durumu", "sigara içilmesi" ve "ruhsatsız çalışma" gibi nedenlere yönelik emniyet veya zabıtaca tutanak altına alınan cezalar, karara bağlandı.

Toplam 1389 şoföre "cep telefonu kullanma", "fazla yolcu", "dikkatsiz araç kullanımı" ve "yanlış parklanma" gibi suçlardan dolayı verilen cezaların karara bağlanması kabul edildi.

Toplu taşıma kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 31 şoförün, adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle başvurularının reddedilmesine karar verildi.

Toplu Ulaşım Hizmeti Müdürlüğü Ruhsat Sistemi'nde kayıtlı servis plakasının çoğaltılarak başka bir araçta daha kullanılmasının emniyet ekiplerince tespiti üzerine "Toplu ulaşım çalışma ruhsatı ve güzergah kullanım izin belgesi" iptal edildi.

Slovakya Başkonsolosluğunun önünde park yeri

Toplantıda, Beşiktaş'taki Slovakya İstanbul Başkonsolosluğunun binasının önündeki park yerinin ücretli olması da görüşüldü.

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, Bratislava'daki Türkiye'nin Slovakya Büyükelçiliğinin kullandığı 3 araçlık park yerine Bratislava Belediyesince ücret uygulandığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının da buna karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Beşiktaş'taki Slovakya Başkonsolosluğunun önündeki park yeri için bu uygulamanın yapılmasını talep ettiğini aktaran Oğul, "Biz de bu konuyu UKOME gündemine taşıdık. Halihazırda belirlenmiş 3 araçlık park yerinin ücretli hale getirilmesi hususunu arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, söz konusu park yerinin ücretli olması oy birliğiyle kabul edildi.