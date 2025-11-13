Kayseri'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk bilgilere göre ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 15:51, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 15:40
İlçeye bağlı Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe mevkide kamyonet, tır ve Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü trafik kazası yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.