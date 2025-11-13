Tarihi komisyon 18 Kasım'da toplanacak
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım'da toplanacak. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü 17. toplantısını gerçekleştirecek.
Komisyon, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, saat 15.00'te TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.
Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.