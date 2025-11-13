Antalya'da kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Görüntülerde; şüphelinin kaldırımda yürürken karşısından gelen kadını yumruğuyla yere düşürmesi, ardından yerde saldırıya devam etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen nedenle kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, düşürdü.

