Bakan Tekin'den Şehit İki Askerin Öğretmen Eşlerine Taziye Telefonu

Bakan Tekin, Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın eşi, matematik öğretmeni Gülşah Kuran ve Binbaşı Nihat İlgen eşi, İngilizce öğretmeni Ülkü Öztürk İlgen'i telefonla aradı.

Tekin, şehit eşleri Gülşah Kuran ve Ülkü Öztürk İlgen'e taziye dileklerini iletti. Yaşanan elim kaza dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Tekin, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Her zaman sizlerin yanında olacağız" ifadesini kullandı. Tekin, kazada şehit olan tüm askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.