Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları

Türkiye'de otomatik vitesli araçlar manuel modellere göre çok daha hızlı satılıyor. 2024'ün en uygun fiyatlı otomatik arabalarını ve güncel fiyatlarını listeledik.

Otomatik vitesli otomobiller, sundukları kullanım rahatlığı ve satış hızları sayesinde günümüzde en çok tercih edilen araçlar arasında yer almaktadır. Son açıklanan istatistiklere göre, satılan sıfır otomobillerin %95'i otomatik vitesli, yalnızca %5'i manuel viteslidir. İkinci el piyasasında da otomatik vitesli araçların satış hızı, manuel vitesli araçlara göre çok daha yüksektir. Bu nedenle, otomatik vitesli otomobiller hem konfor hem de yatırım açısından öne çıkmaktadır.

En Ucuz Otomatik Vitesli Otomobiller

  • Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2 milyon 273 bin 468 lira
  • Mercedes A200 AMG: 3 milyon 170 bin lira
  • Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit: 1 milyon 784 bin 800 lira
  • Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8: 1 milyon 648 bin lira
  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 750 bin lira
  • MG Yeni HS: 2 milyon 380 bin lira
  • Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT: 1 milyon 585 bin lira
  • Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli: 1 milyon 780 bin lira
  • Peugeot E-208: 1 milyon 922 bin lira
  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1 milyon 874 bin 300 lira
  • Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3 milyon 63 bin 320 lira
  • BMW 120: 3 milyon 413 bin 900 lira
  • Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 1 milyon 689 bin 900 lira
  • Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 2 milyon 130 bin lira
  • Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1 milyon 495 bin lira
  • Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1 milyon 649 bin 200 lira
  • Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1 milyon 536 bin lira
  • Jaecoo Revive: 2 milyon 170 bin lira
  • Togg T10X V1: 1 milyon 862 bin lira
  • Citroen e-C3: 1 milyon 375 bin lira
  • Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 1 milyon 203 bin lira
  • Cupra Formentor: 2 milyon 571 bin lira
  • Chery Tiggo 7 Pro Max: 1 milyon 999 bin lira
  • KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1 milyon 260 bin lira
  • Honda Jazz Elegance: 1 milyon 730 bin lira
  • BYD Dolphin 150 kW: 1 milyon 610 bin lira
  • Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto: 1 milyon 600 bin lira

Neden Otomatik Vites Tercih Ediliyor?

Kullanım kolaylığı, şehir içi trafikte rahatlık ve ikinci el piyasasında hızlı satış avantajı, otomatik vitesin tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomatik vites seçenekleri daha ekonomik ve erişilebilir hale gelmiştir.

