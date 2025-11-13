AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

Yapılacak değişiklikle, gümrük vergilerinin AB'ye giren bütün mallara yönelik olacağına işaret edilen açıklamada, durumun aciliyeti nedeniyle gümrük vergilerinin 2026 yılında mümkün olan en kısa sürede uygulamaya alınacağı bildirildi.

Açıklamada, 150 avroluk gümrük vergisi eşiğinin kaldırılması konusunda uzlaşıldığı belirtilerek, "AB ülkelerinin maliye bakanları uzun vadeli bir önlem olarak değeri 150 avronun altındaki malların gümrük vergisi ödenmeden AB'ye girmesine izin veren kuralı kaldırma konusunda anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

AB'nin gümrük vergisi alınmayan küçük parsel akışını önlemek için harekete geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, söz konusu sorunun Avrupa'daki satıcılara haksız rekabete yol açtığı ve çevresel endişeleri artırdığı kaydedildi.

