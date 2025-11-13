Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
Dünya

AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Temu, Shein ve AliExpress gibi Çinli çevrim içi sitelerden yapılan 150 avronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026'da kaldırmaya hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
13 Kasım 2025 19:04
Yazdır
AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor

AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yayımladı.

AB'nin gümrük vergisi alınmayan küçük parsel akışını önlemek için harekete geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, söz konusu sorunun Avrupa'daki satıcılara haksız rekabete yol açtığı ve çevresel endişeleri artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, 150 avroluk gümrük vergisi eşiğinin kaldırılması konusunda uzlaşıldığı belirtilerek, "AB ülkelerinin maliye bakanları uzun vadeli bir önlem olarak değeri 150 avronun altındaki malların gümrük vergisi ödenmeden AB'ye girmesine izin veren kuralı kaldırma konusunda anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

Yapılacak değişiklikle, gümrük vergilerinin AB'ye giren bütün mallara yönelik olacağına işaret edilen açıklamada, durumun aciliyeti nedeniyle gümrük vergilerinin 2026 yılında mümkün olan en kısa sürede uygulamaya alınacağı bildirildi.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.


