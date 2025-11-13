Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara'da Kızılay tabelası 3'üncü kez yenilendi

Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi üzerindeki "Kızılay" yön tabelası, sosyal medyada popüler hale gelmesinin ardından çalınması ve yoğun şekilde tahrip edilmesi nedeniyle üçüncü kez yenilendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 19:58, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 19:59
Yazdır
Ankara'da Kızılay tabelası 3'üncü kez yenilendi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay tabelasına ilgi sürüyor...

Gençler arasında "En Ankara fotoğrafım" etiketiyle başlayan akım, tabelaya asılarak hatıra fotoğrafı çektirme modasına dönüştü.

Son dönemde birçok kişi tabelaya asılarak fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

Yoğun ilgi nedeniyle daha önce iki kez çalınan ve üzerine yazılar yazılarak kirletilen tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeniden monte edildi. Ancak kısa süre sonra yeniden zarar gören tabela, üçüncü kez değiştirildi.

"KIZIMIN ISRARIYLA GELDİK"

Tabelayı görmek için şehir dışından gelenler de var.

Antalya'dan sınav için Ankara'ya gelen Doğa Orman ve annesi Dilek Orman, sosyal medyada gördükleri akımı yerinde tecrübe etmek için tabelanın bulunduğu caddeye geldi.

Anne Dilek Orman, "Benim aslında haberim yoktu, kızımın ısrarıyla geldik. Fotoğraflar çektirdik, gençler eğleniyor. Onlara göre bu da bir anı olmuş" dedi.

"TABELAYI ALIP EVE GÖTÜRENLER BİLE VAR"

Caddenin üzerinde bulunan bir restoranda aşçı olarak çalışan Cemile Çoban ise tabelanın sık sık zarar gördüğünü belirterek, "Bir gün asılıyorlar, ertesi gün çiziyorlar. Daha dün belediye gelip yenisini taktı. Tabelayı söküp evine götürenler bile olmuş. İl dışından gelen çok kişi var, sadece fotoğraf çektirip gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABB BARFİKS DEMİRİ HAMLESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri, 5 Kasım günü Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kızılay tabelasının bulunduğu direğin arkasına fotoğraf çektirmek isteyenlerin asılabilmesi için bir barfiks demiri ekledi.


