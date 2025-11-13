Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!

Manisa'da otizmli çocuğun okul müdürü tarafından itilip merdivenlerden düşürülmesinin yankıları sürüyor. Veliler o müdürü değil de otizmli çocuğu suçlu bulması sonrası başlayan tartışmalar büyüyor. Kedi Otizm Derneği, basın açıklaması yapan veliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilip merdivenlerden yuvarlanmasının yankıları devam ediyor.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulunda yaşanan olay sonrası müdür hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan müdür, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tepki çeken görüntülerin ardından ilginç bir gelişme yaşandı.

Türkiye Gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; Söz konusu okulun velileri yaptığı açıklamada "Bu öğrencinin diğer çocuklara zarar verdiği yönünde defalarca uyarıda bulunduk ama dikkate alınmadık" dedi.

Müdürün değil de otizmli çocuğun suçlu bulunmasına isyan eden Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan "Pes artık. Bu açıklamaları yapanlar ve yaptıranlar için ayrıca suç duyurusunda bulunmalı. Özel çocukların eğitim alması anayasal bir haktır. Zarar verenin yanında durmak asla kabul edilemez" dedi.

"YÜKSEK SESLE" DİYEN KİM?

Otizmlilerin toplumsal yaşama tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Kedi Otizm Derneği, velilerin tepki çeken basın açıklamalarına yönelik harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

Kedi Otizm Derneği "Turgutlu'da açıklama yapan grup hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğimiz dilekçe ile, engelliğe dayalı ayrımcılık ve nefret suçu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kişisel verilerin yayılması suçlarına istinaden soruşturma yapılması talebinde bulunduk.

Dilekçe ekinde sunduğumuz flash bellek içindeki video kaydında görünen ve görünmeyen, açıklamayı yazan, okuyan, kaydın başında "yüksek sesle" diyerek yönlendirme yapan dahil tüm şüphelilerin tespit edilerek haklarında soruşturma yapılmasına karar verilmesi saygılarımızla talep olunur" ifadelerini kullandılar.

