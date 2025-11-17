Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Vefat eden memurun hak sahiplerine ödenen ikramiye tutarından kesinti yapılır mı? Nasıl hesaplanır?

Emekli iken veya görevde iken vefat eden kişinin emekli aylığı tutarı ile hak sahiplerine ödenecek hak sahipliği aylık tutarı hak sahibi sayısına göre farklı olabilir, ancak emekli ikramiye ödemesi tutarı emekli olmadan vefat halinde de, vefat etmemiş ve istekle emekli olması halinde ödenecek tutarla aynı olur, değişmez.

Vefat eden memurun hak sahiplerine ödenen ikramiye tutarından kesinti yapılır mı? Nasıl hesaplanır?

Soru : Görevde iken vefat halinde, hak sahiplerine ödenen ikramiye tutarından kesinti yapılır mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun kapsamında görev yapan memurun vefatında emekli ikramiyelerinin hak sahiplerine ödeneceği 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunan,
"Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir."
şeklindeki ibare ile mümkün olmaktadır. Bu hüküm gereği de emekli ikramiyesinin tamamı hak sahiplerine hak sahipliği aylık bağlama oranları esas alınarak paylaştırılmakta, dolayısıyla da bir kesinti yapılmamaktadır. Yani, memur görevde iken vefat etmeyip normal emekli olsa idi alacağı emekli ikramiyesi ile vefat halinde hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi tutarı aynı olacaktı, özetle emekli ikramiyesi ister memura ister hak sahiplerine ödensin hiçbir kesinti yapılmamaktadır.
Bu durum, 5510 sayılı Kanun kapsamında olanlar için de geçerlidir. 5510 kapsamında olanlardan vefat halinde emekli ikramiyesinin tamamının hak sahiplerine ödeneceğini belirleyen hüküm de 5510 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde bulunan,
"3) Emekli ikramiyesinin hak sahiplerine ödenecek olması, emekli ikramiyesinin miktarında bir indirime gidilmesini gerektirmez. Emekli ikramiyesinin ödenecek hak sahiplerinin toplam sayısının birden fazla olması halinde, bu madde uyarınca hesaplanacak emekli ikramiyesinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hisseleriyle orantılı olarak hak sahipleri arasında paylaştırılır." şeklindeki ibare ile mümkün olmaktadır.

Görevde Vefat Halinde Emekli İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

5434 sayılı Kanunun getirmiş olduğu sistemde, normal emekli, malul olarak emekli ve çalışma gücü kaybı nedeniyle emekli olma veya görevde iken vefat halinde memurun görevde iken almakta olduğu görev aylıkları esas alınmaz, bu sistemde aylık ve ikramiye hesaplanmasında esas alınan kalemler bulunur, bu kalemler de;

Memurun;
-Kadro görev unvanı, -Derece ve kademesi ve göstergesi,- Ek göstergesi,

Ayrıca; Taban aylığı, Kıdem Aylığı, Ek gösterge aralığına göre belirlenen Emeklilik tazminat oranı/özel hizmet aylığı ve güncel memur maaş katsayısıdır.
Bu kalemler esas alındığında, hesaplanan aylık ve ikramiye tutarları ortaya çıkar. Bu şekilde yapılan hesaplamada aylık bağlamada esas alınan brüt tutar emekli ikramiyesinde esas alınır ve bulunan tutarın tamamı hak sahiplerine dağıtılır. Örnek, 1 Eş ve iki çocuk hak sahipliği olarak aylık aldıklarında da, Dul eş aylık bağlama oranı % 50 olduğu için emekli ikramiyesinin % 50 sini, çocukların da aylık bağlama oranları % 25 er olduğu için % 25 kısmı bir çocuğa, diğer % 25 kısmı da diğer çocuğa ödenir. Yani, çalışanın kendisinin normal emekli olması halinde alacağı ikramiye tutarı, görevde iken vefat halinde hesaplanacak olan ikramiye tutarı ile aynı olur ve tamamı hak sahiplerine oranları esas alınarak ödenmiş olur.


5434'e tabi memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri nasıl hesaplanır? Konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/1070490/ adresimiz,
5510'a tabi memurun emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? Konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de, https://www.memurlar.net/haber/1061094/

Adresimiz ziyaret edilebilir.

