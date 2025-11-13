Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hırvatistan'daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.

