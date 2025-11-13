Kocaeli'de bir kişi eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı defalarca bıçakladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde, iddiaya göre, park halindeki otomobilinde oturan Ercan K. (36), eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Burak E. (34) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Defalarca bıçak darbesi alan Ercan K., kanlar içinde aracına binerek kaçmaya çalıştı.

YARALI HALDE KAZA YAPTI

Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Amerika'da bir süre çalıştığı ve kısa süre önce Türkiye'ye döndüğü öğrenilen Burak E., olay sonrası kaçtı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

Öte yandan, sokak ortasında gerçekleşen saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, Burak E.'nin Ercan K.'yı defalarca bıçakladığı anlar yer aldı.



