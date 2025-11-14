Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ LİSANS VE ÖN LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 18/10/2017 tarihli ve 30214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Subay veya astsubay nasbedilmek üzere lisans veya ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) eğitime başladıkları ilk eğitim-öğretim yılının son gününe kadar öğretim masraflarının iki katını kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek suretiyle istifa edebilirler."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.