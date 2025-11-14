Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/10/2017 tarihli ve 30214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Subay veya astsubay nasbedilmek üzere lisans veya ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) eğitime başladıkları ilk eğitim-öğretim yılının son gününe kadar öğretim masraflarının iki katını kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek suretiyle istifa edebilirler."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.