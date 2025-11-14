Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus konusunun Türkiye'nin beka meselesi olduğunu belirterek TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısının 900 bin azalacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini cevapladı.

'AİLENİN GÜCÜ' TARTIŞMA KONUSU OLMAMALI



Aile Yılı'na yönelik eleştirileri yanıtlayan Göktaş, "Aile Yılı ilan etmemizin ardından birçok itibarsızlaştırma ve dezenformasyon çabalarını gördük" ifadesini kullandı. Aile kavramının bazı kimselerce toplumun birleştirici gücü olmaktan çıkartılıp tartışma konusu haline getirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Göktaş, "Aile ve kadını karşı karşıya getirme çabalarını anlamıyorum. Birini yüceltip diğerini küçümseyen zihniyet, aslında hem kadını hem aileyi zayıflatıyor. Aileyi, bu ideolojik kalıplara sığdırmaya çalışan bakış açısını tamamen reddediyoruz" diye konuştu.

Göktaş, bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlığın giderek arttığını vurgulayarak, "Nüfus konusu, ülkemizin beka meselesidir. Günümüzde hanelerin yüzde 50'sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Karşı karşıya olduğumuz bu gibi sorunların çoğunun temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

SADECE EKONOMİYE İNDİRGENEMEZ



Doğurganlık hızındaki düşüşün yalnızca ekonomik göstergelere indirgenemeyeceğinin altını çizen Göktaş, şunları söyledi: "Bu mesele yalnızca gelir düzeyiyle, istihdam oranıyla veya ekonomik büyüklükle açıklanabilecek bir konu değildir. Dünyadaki tüm ülkeler, bu konuda tedbirler alıyor. Avrupa'dan tutun dünyanın dört bir yanında, bugüne kadar tek çocuk politikası yürüten ülkeler dahil aileyi korumak ve güçlendirmek adına önemli adımlar atıyor. Aileyi küresel ölçekte stratejik hale getirmek durumundayız. Pek çok ülke bu konuda ekonomik desteklere önemli yatırımlar yaptı. Bu konuya hep beraber el atmak, çalışmaya devam etmek zorundayız. Olaya ideolojik perspektiften baktığımız sürece bu konuda ilerleyemeyiz."

MEHMET GÜNEY