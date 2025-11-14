Rayiç bedelde fahiş artış düğümü çözülüyor: Tavan formülü netleşti!

COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı
'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Rayiç bedelde fahiş artış düğümü çözülüyor: Tavan formülü netleşti!

Kamuoyunun aylardır beklediği Emlak Vergisi Kanunu'ndaki rayiç bedel düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, vergi paketine eklenecek düzenleme ile rayiç bedel artış oranı için %50'nin altına inmeyecek ve %100'ün üzerinde olmayacak bir tavan formülü getirilecek. Bu düzenleme, özellikle büyükşehirlerdeki 40 kata varan fahiş artışların önüne geçecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 07:58, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 08:50
Yazdır
Rayiç bedelde fahiş artış düğümü çözülüyor: Tavan formülü netleşti!

Rayiç bedelde düğüm çözülüyor. Kamuoyunun aylardır merakla beklediği ve pek çok kesimin de mağdur olduğu rayiç bedel oranı için hazırlanan tavan formülü netleşmeye başladı.

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; vergi paketine eklenecek düzenleme ile artış oranı yüzde 50'nin altına inmeyecek ve yüzde 100'ün üzerinde olmayacak. Düzenleme 2026'dan 2029'a kadar geçerli olan rayiç bedeli belirleyecek. Kasım 2029'da rayiç bedel oranı yeniden ele alınacak. Tavan oran etki analizi çerçevesinde şekillenecek.

Rayiç bedelde 40 katına kadar ulaşan fahiş oranlar, yeni düzenlemeyle sabitlenecek ve orantısız artışın önüne geçilecek. Böylece geçmişe dönük enflasyon yapıcı artış ve mağduriyet oluşturucu baskı ortadan kaldırılacak.

SON HALİNİ HAFTAYA ALACAK

Düzenleme iki maddeden oluşacak. Teklife eklenecek önerge, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınıp şekillenecek. Teklife eklenecek önerge son halini önümüzdeki hafta alacak.

Teklifte; Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde eklenen maddeler arasında kamuoyunda 'rayiç bedel' düzenlemesi diye de bilinen Emlak Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde değişiklik yapılmasını öneren hüküm de vardı. Bu hükümle, Emlak Vergisi Kanunu'nda rayiç bedel oranını düzenleyen geçici madde kaldırıldı. Böylece yeni bir rayiç bedel oranı için yeni bir geçici maddenin eklenmesi zorunlu hale geldi.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı rayiç bedel düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ve yerel yönetimlerden gelen raporlar incelendi. İncelemeler esas alınarak hazırlanan önergedeki tavan oranın konut satışlarından kaynaklanan enflasyonu dizginleyecek seviyede tutulması bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerindeki artışların önüne geçilecek. İstanbul'da belli bölgelerde rayiç bedel ve Emlak Vergileri ortalama 40 kat artırılmıştı.

TÜM TARAFLARI KAPSIYOR

AK Parti kaynakları, "Düzenlemeyle, belediyelerin pandemi dönemindeki rayiç bedel uygulaması yüzünden yaşadığı gelir kaybının bir daha yaşanmaması sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, rayiç bedelde son bir yıl içindeki orantısız artışın önüne geçilmesi için kalıcı tavan oranı getirileceğini ifade ederek, emlak sektöründeki rayiç bedel ile gerçek bedel makasının vatandaş lehine kapatılacağını söyledi.

FAHİŞ ARTIŞLAR KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Emlak Vergileri'ne 2026 yılında yapılacak fahiş zamlarla ilgili, "Emlak Vergisi'yle ilgili şikayetler geliyor. Bilhassa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor. Bu kabul edilemez. Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız formüller üzerine konuştular. Önümüzdeki dönemde Meclis'imize çözüm önerilerimizi sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber