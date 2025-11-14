COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Sponsorlu İçerik
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı

11. Yargı Paketi taslağında yer alan, 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılması düzenlemesi, çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek paketten çıkarıldı. AK Parti ve diğer siyasi partilerin ortak önerisiyle, bu konunun yanı sıra çocukların eğitim ve sağlık gibi tüm sorunlarını inceleyecek 3 ay süreli bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

14 Kasım 2025
NTV'nin haberine göre; suça sürüklenen çocuklara verilecek cezaların artırılmasını öngören düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yer almayacak. Meclis'te 'Suça sürüklenen çocuklar' sorunu başta olmak üzere 'çocukların üstün yararını' gözeten çalışmalar yapacak bir Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Ahmet Minguzzi'nin yaşıtları tarafından öldürülmesi ve son dönemde yaşanan şiddet olaylarında 18 yaşından küçük çocukların kullanılmasının ardından, 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların artırılmasını öngören düzenleme, 11. Yargı Paketi'nin taslağında yer almıştı.

AK Parti ve diğer siyasi partilerin TBMM Genel Kuruluna sunacağı ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.

AK Partili kaynakların verdiği bilgiye göre komisyon, çocukların eğitimden, sağlığa tüm sorunlarını ele alacak bir çalışma yürütecek.

KOMİSYON RAPORUNA GÖRE YENİDEN ELE ALINACAK

Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınacağı belirtildi.

Yargı paketinde, çetelere; örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise aynen korunacak. Yani çocuklara değil çocukları kullanan çetelere verilen cezalar artırılacak.

11. yargı paketinde, kripto varlık ve banka hesap bilgilerini başkasına vermek suretiyle dolandırıcılık yapanlara, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanmasına ilişkin bir madde de yer alacak.

Ödeme araçları veya hesap bilgilerinin dolandırıcılık suçunda kullanılması veya kullandırılması gibi durumlarda da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

11. Yargı Paketinin önümüzdeki hafta Perşembe günü Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

