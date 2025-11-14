Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı

COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı
'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırıkkale, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki 6 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 08:55, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 08:50
Yazdır
Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde üç, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 7 bin 500 lira, geçici teminat bedeli de 300 bin lira ile 2 milyon 500 bin lira arasında tespit edildi.

Son teklif verme tarihi, Kırıkkale'deki taşınmazlar için 3 Aralık, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki taşınmazlar için 4 Aralık olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme günlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber