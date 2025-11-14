Yerli plakalı taşıtların gümrük kapılarındaki işlemleri hızlanacak

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli plakalı taşıtların, gümrük kapılarında gerçekleştirilen giriş-çıkış işlemlerinin daha hızlı ve doğru şekilde tamamlanmasını sağlayacak dijitalleşme adımı devreye alınacak. Türkiye'de tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin, trafik sicil kayıtlarından anlık olarak Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılmasına yönelik düzenleme,18 Kasım 2025 itibarıyla tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlayacak.

TESCİL İŞLEMLERİ SÜRESİ AZALACAK

Yerli plakalı taşıtların yurt dışına çıkış ve yurda giriş işlemlerinde, tescil aşamasında gerekli taşıt bilgilerinin, gümrük memurlarınca manuel olarak sisteme kaydedilmesi nedeniyle özellikle turizm dönemlerinde bekleme sürelerinde artış yaşanabiliyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları ile, söz konusu bilgiler artık trafik sicil kayıtlarından eşzamanlı olarak Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılabilecek duruma getirildi. Böylece tescil işlemleri sırasında harcanan süre önemli ölçüde azaltılarak, gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak.