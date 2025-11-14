Öğretmenler kırsaldaki öğrencileri yapay zekayla buluşturuyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin yapay zekayı etik, sorumlu ve kurallara uygun kullanması amacıyla başlattığı "Van Yapay Zeka Eğitim Ağı" projesi devam ediyor.

Projeye kırsal mahallelerdeki okullardan başlayan alanında uzman öğretmenler, gittikleri eğitim kurumlarında ortaokul düzeyindeki öğrencilere yapay zeka eğitimleri vererek, çocukların erken yaşta teknolojiyle üretken biçimde tanışmalarına ve sınava hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmelerine öncülük ediyor.

Bu sayede hayatın her alanında kendine yer edinen ve gün geçtikçe gelişen yapay zeka uygulamalarını öğrenen çocuklar, aynı zamanda derslerini pekiştirme fırsatı yakalıyor.

Şu ana kadar kırsal mahallelerdeki 10 köye giderek 300'ü aşkın öğrenciye ulaşan öğretmenler, yıl sonuna kadar bu eğitimleri sürdürmeyi hedefliyor.

- "Yapay zeka artık günümüzün vazgeçilmez bir parçası"

Proje koordinatörü Gülşah Ezgican Akgün, AA muhabirine, öğrencilere yapay zekayı nasıl kullanmaları gerektiğini detaylı bir şekilde öğrettiklerini söyledi.

Günümüzde yapay zekanın çok önemli olduğunu ifade eden Akgün, "Yapay zeka artık günümüzün vazgeçilmez bir parçası ve kullanan kullanmayanın önüne geçiyor. Bizim de buradaki amacımız, öğrencilerimizin yapay zekayı nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesini sağlamak." dedi.

Öğrencilerin etki sınırları içinde yaratıcılıklarını kaybetmeden, kendilerinin üretebileceği şekilde ders ve ödev gibi konularda yapay zekayı nasıl kullanmaları gerektiğini öğrettiklerini belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Eğitimden sonra uygulamalı olarak nasıl komut yazmaları gerektiğini uygulamalı olarak yaptırıyoruz. Bugüne kadar 10 köy okuluna gittik ve 300'den fazla öğrenciye ulaştık. Sene sonuna kadar bu sayıyı arttıracağımıza inanıyoruz. Öğrencilere yapay zekayı tanıttığımız zaman nasıl ilgili olduklarını görebiliyoruz. Günümüzde artık herkes yapay zekayı kullanıyor. Öğrencilerimizin bu kadar ilgili olması bizi de sevindiriyor. Okullarda eğitimi tamamladıktan sonra öğrenciler yapay zekayı nasıl kullanmaları gerektiğini hemen anlıyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz ve keyifli vakit geçiriyoruz. Uygulama yaptırdığımızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. İnşallah projemiz sayesinde eğitim camiasında büyük kitlelere ulaşacağız."

- "Yapay zekayı derslerimizde ve günlük işlerimizde kullanabilirim"

5. sınıf öğrencisi İsranur Kertiş ise "Daha önce yapay zekayı duymuştum. Bugün öğretmenlerimiz bizlere nasıl kullanabileceğimizi öğretti. Bu uygulama sayesinde her şeyi kolayca öğrenebilirim. Yapay zekayı derslerimizde ve günlük işlerimizde de kullanabilirim, yapay zeka sayesinde anneme bile yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.

Daha önce yapay zeka uygulamalarını kullandığını belirten 5. sınıf öğrencisi Kübra Kaval da "Yapay zeka çok güzel bir uygulama, istediğimiz her şeyi hızlıca bulabiliyoruz. Öğretmenlerimiz bugün yapay zekayı nasıl daha etkin kullanabileceğimizi öğretti. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğretmenleri sayesinde yapay zeka ile tanıştığını anlatan 5. sınıf öğrencisi Ayaz Çiçek ise eğitimler sayesinde yapay zekayı nasıl kullanılacağını öğrendiğini dile getirdi.