KGK Çalıştayı 41 Ülkeden 310 Gazeteciyi Ağırladı

41 ülkeden 310 gazetecinin katıldığı etkinlik, sosyal medyada #KüreselGazetecilerKonseyi etiketiyle Türkiye gündeminde ikinci sırada yerini alırken farklı dillerde 3 binin üzerinde haber yayınlandı.



MESLEKİ ÇALIŞTAY



KGK'nin bu yıl beşinci kez düzenlediği çalıştay, "medya diplomasisi", "dijital dönüşüm", "etik habercilik" ve "toplumsal sorumluluk" başlıklarını merkeze aldı. 41 ülkeden gelen 310 gazeteci; yerel, ulusal ve uluslararası medya aktörleriyle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuldu.



Etkinlik, sosyal medya platformlarında büyük ses getirdi. Katılımcıların platformlardan yaptıkları paylaşımlar, görüntü ve röportajlar, farklı dillerde açılan haber başlıklarıyla desteklendi. Bu yayınlarda Türkiye'nin medya diplomasi gücüne dair mesajlar yoğun şekilde yer buldu.



BAKAN URALOĞLU



Çalıştay, yüksek düzeyde katılımla gerçekleşti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloşlu'nun onur konuğu olarak katıldığı çalıştayda verdiği mesajlar tüm Türkiye'de gündem oldu. 20'den fazla TV kanalının canlı yayınladığı etkinliğin ödül törenine Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Dışişleri eski Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya gibi isimler de protokolde yer aldı.



İŞBİRLİKLERİ ARTTIRILDI



Çalıştay kapsamında kurumlar arası iş birliği protokolleri de imzalandı.

KGK ve TÜRKSOY arasında medya ve kültür iletişimini güçlendirecek iş birliği anlaşması imzalandı.

Kardeş Azerbaycan'ın Matbuat Şurası ile de iki ülkenin medya işbirliği ve dayanışması odağında protokol imza edildi.

Ayrıca, KGK ile İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) arasında, dijital medya eğitimi ve içerik paylaşımı konusunda mutabakat sağlandı.