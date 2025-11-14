KGK Çalıştayı 41 Ülkeden 310 Gazeteciyi Ağırladı
Türkiye'deki medya diplomasisinin en dikkat çeken buluşmalarından biri olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) 5. Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni, Antalya-Alanya'da gerçekleştirilerek yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında medya gündeminde yer aldı.
41 ülkeden 310 gazetecinin katıldığı etkinlik, sosyal
medyada #KüreselGazetecilerKonseyi etiketiyle Türkiye gündeminde ikinci sırada
yerini alırken farklı dillerde 3 binin üzerinde haber yayınlandı.
MESLEKİ ÇALIŞTAY
KGK'nin bu yıl beşinci kez düzenlediği çalıştay, "medya diplomasisi", "dijital
dönüşüm", "etik habercilik" ve "toplumsal sorumluluk" başlıklarını merkeze aldı.
41 ülkeden gelen 310 gazeteci; yerel, ulusal ve uluslararası medya aktörleriyle
bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuldu.
Etkinlik, sosyal medya platformlarında büyük ses getirdi. Katılımcıların platformlardan
yaptıkları paylaşımlar, görüntü ve röportajlar, farklı dillerde açılan haber
başlıklarıyla desteklendi. Bu yayınlarda Türkiye'nin medya diplomasi gücüne
dair mesajlar yoğun şekilde yer buldu.
BAKAN URALOĞLU
Çalıştay, yüksek düzeyde katılımla gerçekleşti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloşlu'nun onur konuğu olarak katıldığı çalıştayda verdiği mesajlar
tüm Türkiye'de gündem oldu. 20'den fazla TV kanalının canlı yayınladığı etkinliğin
ödül törenine Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Dışişleri eski Bakanı,
Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hatay
Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya gibi isimler
de protokolde yer aldı.
İŞBİRLİKLERİ ARTTIRILDI
Çalıştay kapsamında kurumlar arası iş birliği protokolleri de imzalandı.
KGK ve TÜRKSOY arasında medya ve kültür iletişimini güçlendirecek iş birliği anlaşması imzalandı.
Kardeş Azerbaycan'ın Matbuat Şurası ile de iki ülkenin medya işbirliği ve dayanışması odağında protokol imza edildi.
Ayrıca, KGK ile İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) arasında, dijital medya eğitimi ve içerik paylaşımı konusunda mutabakat sağlandı.