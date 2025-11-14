Gençlerbirliği seçime gidiyor

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, olağanüstü seçimli genel kurulun tarih ve adresleri netleşti.Seçim Takvimi ve YerleriGenel kurulun ilk toplantısı, çoğunluk aranarak 29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra gerçekleştirilecek.

Birinci Toplantı Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10.00 Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Yenimahalle/ANKARA

İkinci Toplantı Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 10.00 Nejat Uygur Konferans Salonu, Yenimahalle/ANKARA